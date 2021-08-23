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Spor

Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

DHA23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:51 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:51
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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