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Spor

Beşiktaş'ta karar verildi! Adalı ve Yücel birleşiyor

Serdal Adalı, Beşiktaş yönetiminde güçlü bir birlik için Hüseyin Yücel ile birleşme niyetini açıkladı. Eski başkanlardan Yıldırım Demirören'in oğlu Erdoğan Demirören'i yönetimine almak isteyen Adalı, derbi sonrası eski başkanlarla yeniden bir araya gelerek, camiadaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmayı hedefliyor.

7 Aralık 2024 Cumartesi 07:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta karar verildi! Adalı ve Yücel birleşiyor
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Beşiktaş'ta başkan adayı olması beklenen İşinsanı Serdal Adalı dün Jokey Kulübü'nde üyelerle bir araya geldi. Toplantıda 'Güçlü Beşiktaş yönetimi' için neler yapılabileceği konuşuldu. Adalı, Hüseyin Yücel'le birleşerek seçime gitme ve Mayıs'a kadar kulübü birlikte götürme niyetini ortaya koydu. Yücel'in de sıcak baktığı bu seçenek için derbi sonrası yeniden bir araya gelme kararı verildi.

Serdal Adalı, yönetimine eski başkanlardan Yıldırım Demirören'in oğlu Erdoğan Demirören'i de alma planını açıkladı. Adalı'nın ayrıca eski başkanlardan Fikret Orman ve Serdar Bilgili'yi de arayıp, fi kir ve eylem birliği için destek istediği belirtildi. Adalı eski başkanlardan yönetime isim önermelerini de istedi. Camiadaki bölünmüş görüntünün bu şekilde ortadan kalkacağı ve kulübün sıkıntıları aşacağı konusunda geniş bir mutabakat var.

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