Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Alex Oxlade-Chamberlain'in bonservisinin elinde olması Beşiktaş'ın iştahını kabartmıştı.

Bir süredir 29 yaşındaki futbolcuyla görüşen Beşiktaş, yıldız ismi iki gün önce İstanbul'a getirmişti. Siyah beyazlı camiada akıllardaki tek soru işareti Chamberlain'in geçmişte yaşadığı sakatlıklardı.

ÖZEL MADDE EKLENECEK

Kariyerinde daha önce sık sık sakatlanan ve son olarak geçen sezon yaşadığı problemler nedeniyle tam 14 maç kaçıran İngiliz kanat için çok detaylı sağlık taraması yapılacaktı. İngiliz yıldızın testlerinin sağlık kurulu koordinatörü Dr. Kerem Ülkü'nün, Neftçi Bakü maçının ardından İstanbul'a dönmesiyle organize edileceği belirtilmişti.

Beşiktaş sağlık raporunda herhangi bir sorun çıkmasa dahi Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesine uzun süreli sakatlıkta kulübün zarar görmeyeceği bir madde ekletmek istiyor.

LYANCO KABUL ETMEMİŞTİ

Beşiktaş'ın sağlık ekibi olumlu rapor verirse tecrübeli oyuncu ile sözleşme imzalamayı planlıyor.

Beşiktaş daha önce de stoper transferi için anlaşma sağladığı Lyanco'yu İstanbul'a getirmiş ve sakatlık ihtimaline karşı sözleşmesine özel bir madde ekletmek istemişti ancak oyuncu kabul etmeyince transfer gerçekleşmemişti.