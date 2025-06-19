Yönetim, kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncularının geri dönüşüyle kalabalıklaşan bu mevkideki oyuncu sayısını azaltmak istiyor.

Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Demir Ege'nin yanı sıra Kartal Kayra'nın da dönüşü ile orta alanda forma giyebilecek oyuncu sayısı 9'a çıktı.

Gedson Fernandes, Al Musrati, Elan Ricardo, Salih Uçan, Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Onana bu bölgedeki diğer futbolcular...

Yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yaptığı toplantının ardından kesin kararını verdi.

Onana, Chamberlain, Al Musrati ile yollar ayrılacak, Ricardo ise daha fazla şans bulacağı bir ekibe kiralanacak.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde ise en az 1 orta sahayı kadrosuna katmayı planlıyor.