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Spor

Beşiktaş'ta karar verildi! İşte takımdan ayrılacak isimler

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile bir görüşme yapıldı. Görüşmelerin ardından takımdan ayrılacak isimler netleştirildi. İşte detaylar...

TRT Spor19 Haziran 2025 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta karar verildi! İşte takımdan ayrılacak isimler
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Yönetim, kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncularının geri dönüşüyle kalabalıklaşan bu mevkideki oyuncu sayısını azaltmak istiyor.

Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Demir Ege'nin yanı sıra Kartal Kayra'nın da dönüşü ile orta alanda forma giyebilecek oyuncu sayısı 9'a çıktı.

Gedson Fernandes, Al Musrati, Elan Ricardo, Salih Uçan, Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Onana bu bölgedeki diğer futbolcular...

Yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yaptığı toplantının ardından kesin kararını verdi.

Onana, Chamberlain, Al Musrati ile yollar ayrılacak, Ricardo ise daha fazla şans bulacağı bir ekibe kiralanacak.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde ise en az 1 orta sahayı kadrosuna katmayı planlıyor.

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