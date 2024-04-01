Beşiktaş, ara transfer döneminde ilk takviyesini teknik direktör Fernando Santos öncesinde Jonas Svensson ile yapmıştı. Futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın tercihiyle alınan Norveçli bek, Valentin Rosier'in de gidişinin önünü açtı. Ancak 2.5 sezon Adana Demirspor'da top koşturduktan sonra yolu Beşiktaş'a düşen 31 yaşındaki isim, beklentileri karşılayamadı.

YEDEK KULÜBESİNDE KALDI

Fernando Santos'un performansını beğenmediği Norveçli sağ bek, yedek kulübesinin gediklisi haline geldi. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 6 maça çıkan Svensson, 435 dakika sahada kalırken skora katkı sağlayamadı. Portekizli çalıştırıcının, kadroda bu mevkide ilk tercihi ağırlıklı olarak Onur Bulut oldu.

AYRILIK KARARI

Beşiktaş, gelecek sezon için kalitesi tartışılmaz bir 11 oluşturmayı ve aynı şekilde kulübeyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, 1 yıl daha sözleşmesi olsa da Svensson ile yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlıların, sağ bek listesine aldığı isimler arasında Borussia Dortmund'dan Marius Wolf ve West Ham'dan Ben Johnson bulunuyor. İki oyuncunun da sezon sonu sözleşmesi bitecek.