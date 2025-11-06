Beşiktaş'ta Hesap.com Antalyaspor mücadelesinin hazırlıkları sürüyor.

Siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak 2 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Antalya deplasmanında forma vereceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.

Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunmanın sağında Gökhan Sazdağı, solunda Rıdvan Yılmaz görev yapacak. Stoper ikilisi Tiago Djalo ve Felix Uduokhai'den oluşacak.

Kart cezalısı Emirhan Topçu takımdaki yerini alamayacak.

Orta sahada Wilfred Ndidi'nin oynaması bekleniyor.

Orkun Kökçü'nün yokluğunda bu bölgede kimin görev yapacağı ise merak konusu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz ve Salih Uçan arasında tercih yapacak.

On numara pozisyonunda ise sakatlığı bulunan Rafa Silva'nın maça yetişmesi zor görünüyor. Bu bölgede Vaclav Cerny'nin forma giymesi bekleniyor.

Hücum hattının sağında Cengiz Ünder, solunda Elbilal Toure şans bulacak.

İleri uçta ise Tammy Abraham Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olacak.