Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 17. haftasını bay geçecek siyah-beyazlı futbol takımı, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği günün ikinci ve son idmanıyla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.