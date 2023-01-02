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Spor

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıklarına başlandı.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı
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Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında, koordinasyon ve kuvvet çalışması yapıldı.

Sahada gerçekleştirilen ikinci ve son idmanda ise gruplar halinde dar alanda yapılan maçların ardından yan top çalışması üzerinde duruldu.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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