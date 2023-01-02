Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında, koordinasyon ve kuvvet çalışması yapıldı.

Sahada gerçekleştirilen ikinci ve son idmanda ise gruplar halinde dar alanda yapılan maçların ardından yan top çalışması üzerinde duruldu.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.