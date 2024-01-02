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Spor

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA2 Ocak 2024 Salı 16:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kale maçlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 17 resmi maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 29 puanla 5. sırada yer aldı.

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