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Spor

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında 7 eksik

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira kadroda yer almadı.

12 Aralık 2021 Pazar 20:18 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 20:18
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Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçına 7 eksikle çıktı.

Üç cezalı oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira da kadroda yer alamadı.

Siyah-beyazlı ekipte daha önce de Fabrice NSakala kadro dışı bırakılmıştı.

Gökhan Töre 6 maç sonra kadroda

Sakatlığı nedeniyle takımından uzun süre ayrı kalan Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı.

Sporting Lizbon maçında oynadıktan sonra sakatlık yaşayan Gökhan Töre, ligde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ile Borussia Dortmund karşılaşmalarını kaçırmıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ile Güven Yalçın maça yedek başladı.

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