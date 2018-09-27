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Beşiktaş'ta Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.     

Beşiktaş'ın dünkü antrenmanında dinlendirilen Atiba Hutchinson, takımla çalıştı. Sakatlığı süren Adriano Correia ise idmanda yer almadı.     

Siyah-beyazlı takım, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.      

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