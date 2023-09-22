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Spor

Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u sahasında ağırlayacak olan Beşiktaş, maç hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başladı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 17:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi başladı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçta forma giyen futbolcuların, salonda yenilenme çalışması yaptıkları bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma ve pas uygulamalarıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 ve taktik çalışmayla tamamladıkları aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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