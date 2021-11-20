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Spor

Beşiktaş'ta Kenan Karaman depremi! Kıyamet koptu

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta ilk 11'de başlayan Kenan Karaman, gündem oldu. Siyah-beyazlılarda kötü performansıyla dikkat çeken Kenan Karaman, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

20 Kasım 2021 Cumartesi 21:39 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 21:39
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Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçta siyah-beyazlıların forveti Kenan Karaman, sosyal medyada gündem oldu. Kenan Karaman siyah-beyazlıların taraftarları tarafından eleştirildi. Beşiktaş forması ile 16 maça çıkan Karaman, 1 asist yaparken gol katkısında bulunamadı.

İşte paylaşımlardan bazıları:

KENAN KARAMAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı milli oyuncu Kenan Karaman, siyah-beyazlılarda beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş formasıyla 16 resmi maça çıkan Kenan Karaman, 1 asist yaparken, hiç gol atamadı.

KENAN KARAMAN, BONSERVİSSİZ TRANSFER EDİLMİŞTİ

Beşiktaş, Kenan Karaman'ı geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Karaman, Fortuna Düsseldorf'ta ise 72 maçta 16 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti.

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