İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2021 Cuma / 25 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4003
  • EURO
    15,1867
  • ALTIN
    780.817
  • BIST100
    1863.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
Spor

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor

N'Kodou'nun sakatlıkları nedeniyle sık sık takımdan uzak kalması yönetimi harekete geçirdi. Siyah-beyazlı takımda 3.sezonunu yaşayan ve 7 farklı sakatlık yüzünden 45 maç kaçıran Fransız oyuncu ile yolların ayrılması gündemde.

31 Aralık 2021 Cuma 08:22 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 08:22
ABONE OL

Beşiktaş'ta Georges Kevin N'Koudou ile yol ayrımına gelindi. 2.5 sezon önce İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan gelen Fransız oyuncunun sözleşmesi 2023'te bitecek olmasına karşın yönetimin N'Koudou ile devam etmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun sık sık sakatlık yaşayıp takımdan uzak kalmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

BU SEZON 17 MAÇ KAÇIRDI

Beşiktaş'ta görev aldığı 2.5 sezonda toplam 7 farklı sakatlık yaşayan N'Koudou takımını 45 maçta yalnız bıraktı. Bu sezon iki farklı dönemde sakatlık yaşayan 26 yaşındaki oyuncu toplamda 11'i lig olmak üzere 17 karşılaşmada forma giyemedi. Bağ yaralanması nedeniyle takımdan uzak kalan N'Koudou'nun şubat ayının ilk haftasında sahalara dönmesi bekleniyor.

Bu sezon 5'i ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıkan N'Koudou 2 gol attı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.