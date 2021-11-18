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Spor

Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

DHA18 Kasım 2021 Perşembe 16:16 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:16
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan idman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi maçlarıyla sona erdi.

Milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı idman, 1,5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

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