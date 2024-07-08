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Spor

Beşiktaş'ta kombine yenileme işlemi bugün sona eriyor

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda iç sahada oynayacağı tüm maçları kapsayan kombinelerin yenileme dönemi bugün sona eriyor.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kombine yenileme işlemi bugün sona eriyor
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonunda iç sahada oynayacağı tüm maçları kapsayan kombinelerin yenileme dönemi sona eriyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da başlayan kombine yenileme döneminin bugün Tüpraş Stadı'nda yer alan satış ofisinde saat 21.00'de, passo.com.tr ile Passo mobil uygulamasında ise saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

Yenileme dönemi kombine fiyatları şöyle:

Doğu Alt 115-116 Blok: 100 bin lira

Batı Alt 102-125 Blok: 100 bin lira

Doğu Alt 114-117 Blok: 80 bin lira

Batı Alt 103-124 Blok: 70 bin lira

Doğu Alt 113-118 Blok: 70 bin lira

Batı Üst 430-401 Blok: 50 bin lira

Batı Üst 429-402 Blok: 45 bin lira

Batı Üst 428-403 Blok: 40 bin lira

Doğu Üst Tüm Bloklar: 19 bin 800 lira

Güney Alt Tüm Bloklar: 13 bin lira

Güney Üst Tüm Bloklar: 12 bin lira

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 12 bin lira

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 11 bin lira

VIP 100: 240 bin lira

VIP 101-126: 210 bin lira

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