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Spor

Beşiktaş'ta kongre tarihi öne çekildi! Yeni günü duyuruldu!

Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin değiştiğini açıkladı. 17 Aralık'ta yapılması planlanan seçim, 25 Kasım'a alındı.

30 Ekim 2023 Pazartesi 19:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kongre tarihi öne çekildi! Yeni günü duyuruldu!
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Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin değiştiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

Bu doğrultuda;

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.

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