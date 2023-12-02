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Spor

Beşiktaş'ta kongre üyeliği ücreti değişti! Yeni ücret 20 bin lira

Beşiktaş'ta kulübünde üyelik giriş ücreti 5 Bin TL'den 20 Bin TL'ye çıkarılırken yıllık aidat ise 500 liraya yükseltildi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kongre üyeliği ücreti değişti! Yeni ücret 20 bin lira
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Beşiktaş Kulübünde üyelik giriş ücreti 20 bin liraya, yıllık aidat ise 500 liraya yükseltildi.

Siyah-beyazlı kulübün BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurulunda üyelik giriş ücreti ile yıllık aidatın değiştirilmesine ilişkin önerge verildi.

Yapılan oylamanın ardından üyelik giriş ücreti 5 bin liradan 20 bin liraya, yıllık aidat ise 250'den 500 liraya çıkarıldı.

Oy çokluğuyla kabul edilen üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat, 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak.

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