Beşiktaş'ta kongre üyeliği ücreti değişti! Yeni ücret 20 bin lira

Beşiktaş Kulübünde üyelik giriş ücreti 20 bin liraya, yıllık aidat ise 500 liraya yükseltildi.

Siyah-beyazlı kulübün BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurulunda üyelik giriş ücreti ile yıllık aidatın değiştirilmesine ilişkin önerge verildi.

Yapılan oylamanın ardından üyelik giriş ücreti 5 bin liradan 20 bin liraya, yıllık aidat ise 250'den 500 liraya çıkarıldı.

Oy çokluğuyla kabul edilen üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat, 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak.