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Spor

Beşiktaş'ta, Konyaspor maçı öncesi 2 futbolcunun durumu belirsiz

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, yarın Konyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda karşılaşma öncesi iki futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

AA14 Mart 2025 Cuma 09:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta, Konyaspor maçı öncesi 2 futbolcunun durumu belirsiz
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak.Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi.

Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor.

ZAYNUTDİNOV İLE SVENSSON'UN DURUMU BELİRSİZ

Siyah-beyazlı takımda Konyaspor karşılaşması öncesi iki futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Jonas Svensson'un durumuna teknik heyetin bugün yapılacak idmanın ardından karar vereceği öğrenildi.

Öte yandan tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın da forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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