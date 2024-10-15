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Spor

Beşiktaş'ta Konyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde devam etti.

AA15 Ekim 2024 Salı 17:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Konyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 4 günlük iznin ardından sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, ısınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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