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Spor

Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA23 Haziran 2020 Salı 14:09 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 14:09
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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