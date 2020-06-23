Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi

DHA 23 Haziran 2020 Salı 14:09 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 14:09

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.