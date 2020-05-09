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Spor

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku: Pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:41 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:41
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