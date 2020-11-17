Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan iki futbolcudan iyi haber

DHA 17 Kasım 2020 Salı 14:03 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 14:03

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş'ta, koronavirüs izolasyon sürecindeki 2 oyuncunun karşılaşmada forma giyme ihtimali olduğu belirtildi.

Biri kadro dışı olmak üzere 8 futbolcusu Covid-19 olan Beşiktaş, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehirspor maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşıyordu. TFF'nin belirlediği geçerli sağlık protokollerine göre maça yetişmesi imkansız olan 7 futbolcudan ikisinin Cumartesi günü sahada olabileceği öğrenildi. Çünkü; bu iki futbolcudan birinin 6 Kasım, diğerinin 7 Kasım'da Covid -19 testi olduğu ve pozitif çıkan sonuçların 9 Kasım'da tüm takıma uygulanan genel testler ile aynı zamanda açıklandığı bildirildi. Dolayısıyla; TFF talimatlarına göre izolasyonda 10'uncu gününü dolduran iki futbolcu, bugün yeni teste girecek ve sonucun negatife dönmesi durumunda bireysel çalışmalara başlayabilecek. 4 gün sonra yapılacak ikinci testin de negatif çıkması halinde de takıma katılmalarında bir sakınca olmayacak.

Bu iki futbolcunun test sonuçları negatife dönse bile, 14 gün idmana çıkmadıkları için hazır olup olmadıklarına ve maç kadrosuna alınıp alınmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek.

MİLLİ FUTBOLCULAR SAĞLIKLI DÖNSÜN BEKLEYİŞİ

Bu arada, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetinin bir başka beklentisi ise eksik olan futbolculara yeni vakaların eklenmemesi yönünde.

Her ne kadar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm önlemler üst düzey seviyede alınıp, kalan futbolcular sıkı bir şekilde uyarılsa da, bulaşma riskinin çok yüksek derecede arttığı salgın şartlarında, yeni vakaların çıkma ihtimali korkutucu seviyede. Özellikle milli takımlarda olan futbolcuların seyehat edecek olmaları da Beşiktaş için endişeli bir bekleyiş demek. Yönetim ve teknik heyet şu an milli takımlarında bulunan Dorukhan, Ersin, Güven, Rıdvan, Erdoğan ve Aboubakar'ın sağlıklı bir şekilde geri dönmesi için ümitli bir bekleyiş içine girmiş durumda.

Siyah-beyazlılarda, Hırvatistan Milli Takımı'nda olan Domagoj Vida'nın Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında Covid-19 olduğu için oyundan çıktığı açıklanmış ve bu durum milli takımımızda büyük endişeye yol açmıştı.