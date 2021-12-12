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Spor

Beşiktaş'ta kritik bekleyiş! Yeni teknik direktör ne zaman açıklanacak?

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yerli ve yabancı adaylarla ilgili karar aşamasına geldi. Siyah beyazlıların yeni teknik direktör kararını yarın vermesi bekleniyor.

DHA12 Aralık 2021 Pazar 14:34 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 14:34
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İlk olarak Alman Daniel Farke ile temas kuran ancak 'hayır' cevabı alan siyah beyazlı yönetim, diğer adaylarla da bir kaç gün içinde görüşmeleri sonuçlandırmak istiyor. Yeni teknik direktörü Fenerbahçe derbisine mutlaka yetiştirmek isteyen yönetimin yerli adayları hala Şenol Güneş, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay. Yabancı olarak da seçenekler Portekizli Bruno Pinherio ve Rus Stanislav Çerçesov olarak belirlenmiş durumda. Pinhero'nun Estoril ile sözleşmesinin olması bu süreci uzatacak gibi gösterirken, Çerçesov ise Rus Milli Takımı'ndan sonra takım çalıştırmadı.

Beşiktaş yönetimi bugün veya en geç yarın toplantı yaparak yerli mi, yabancı mı konusunu kesin olarak karara bağlayacak.

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