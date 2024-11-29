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Spor

Beşiktaş'ta kritik saatler! Yönetim toplanıyor: Gio ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta yönetim, Gio için harekete geçti. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

29 Kasım 2024 Cuma 14:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kritik saatler! Yönetim toplanıyor: Gio ile yollar ayrılıyor
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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçında alınan yenilginin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için harekete geçmişti.

Siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı teknik adamın geleceği için Ümraniye'de toplanıyor.

SÖZLEŞME FESİHİ GÖRÜŞÜLECEK

Yönetim van Bronckhorst ile sözleşme fesih konusunu görüşecek. Konuyla ilgili gün içinde açıklama yapılacak.

HÜSEYİN YÜCEL, GIO İLE KONUŞTU

Beşiktaş'ta futbolun patronu haline gelen Hüseyin Yücel, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv maçında alınan 3-1'lik hezimetin ardından Giovanni van Bronckhorst'a kendisiyle çalışmaya devam edilmeyeceğini iletti.

VAN BRONCKHORST NE DEMİŞTİ?

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Maçtan önce yönetimin desteğini hissettiğimi söylemiştim. Bu maçtan sonra bu değişir mi bilmiyorum ama maç kazanamadığınız zaman eleştiriler olur. Benim için de zor bir durum. Bunu değiştirmenin yolu maç kazanmaktır. Maça gergin başladık. Orta sahayı kontrol edemedik. İkinci yarıda Gedson'u 10 numaraya çekince daha fazla oyunun içinde olduk. Penaltı momentumu etkiledi. 2-2 olsa galibiyet için zorlayabilirdik." diye konuştu.

Van Bronckhorst, istifayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya "Şu an tabii ki en iyi anlarımdan birini yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim." diyerek cevap verdi.

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