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Beşiktaş'ta krizin adı Quaresma

Beşiktaş yönetimi Portekizli futbolcunun sözleşmesinin feshi için 750 bin euro ödemekte ısrar ediyor. 1 milyon euro isteyen Q7, Portekiz, Çin, Japonya, ABD ya da Suudi Arabistan’a gidebilir.

  • StarSpor
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AİLEVİ sorunlarını gerekçe göstererek Beşiktaş’tan ayrılma kararı alan Ricardo Quaresma’nın durumu henüz netlik kazanmadı. 1 milyon 400 bin euroluk alacağında indirim yapan ve 1 milyon euroya sözleşmesini feshedeceğini yönetime bildiren Q7’ye Beşiktaş cephesi, 750 bin euroluk teklif yaparken bu rakamda artırıma gidilmeyeceği bildirildi.

BU GECEYE KADAR VAKTİ VAR

Düşünmek için süre isteyen Quaresma’nın 2 gün içinde kararını Siyah-Beyazlı yönetime bildireceği ifade edildi. Önceliği ülkesi olan yıldız futbolcunun Portekiz’e dönebilmesi ve eski takımı Porto’ya transfer olabilmesi için önünde çok kısa bir süre kaldı. Ara transfer dönemi Portekiz’de bu gece 00.00’da sona erecek. Q7 indirimi kabul ederse bu geceye kadar Porto’ya imza atabilir.

PORTEKİZ OLMAZSA 4 ALTERNATİF

Ancak Quaresma, ülkesine dönmez ve kararını geciktirirse önünde başka alternatifler de bulunuyor. Bu alternatiflerden birisi olan Suudi Arabistan’da ara transfer için 4 Şubat’a kadar vakit var. Kış transfer dönemi Çin’de 28 Şubat’ta, Japonya’da 28 Mart tarihlerinde sona erecek. Quaresma’nın bu ülkelerden bir takıma gitmek için önünde süre var. Ayrıca Q7, MLS Ligi’ne de transfer olabilir. Bir ihtimal ise sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacak.

ABD´de skandal görüntüler

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