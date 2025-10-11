Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Beşiktaş'ta kulübe zafiyeti dikkat çekti. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolcularından yeterince skor katkısı alamadı. Siyah-Beyazlılar'da kenardan gelen oyuncular yalnızca 2 gol kaydetti. Beşiktaş oynadığı 7 lig maçında 13 puan toplarken, rakip ağları 12 kez sarstı. Kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Kartal'ın kaydettiği 12 golün 10'unu müsabakalara 11'de başlayan futbolcular attı.

CENGİZ'DEN 3 PUANLIK GOL

Başakşehir maçının 73. dakikasında Rafa Silva'nın yerine oyuna giren Cengiz, uzatma dakikalarında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. 3-1 kazanılan Göztepe maçında da Jota Silva kulübeden gelip, uzatmada 3. golü attı. Beşiktaş sadece ilk hafta Solskjaer'le 5 oyuncu değişikliğini Eyüp maçında kullandı. Sonraki 6 müsabakada ise Teknik Direktör Sergen Yalçın, 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamından hiçbir maçta yararlanmadı. Yalçın; Alanyaspor, Başakşehir, Kayserispor maçlarında 3'er, Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray mücadelelerinde de 4'er oyuncu değiştirdi.