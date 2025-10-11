İSTANBUL 17°C / 10°C
  Beşiktaş'ta kulübe sessiz kaldı! Yedekten gelenler etki gösteremedi
Spor

Beşiktaş'ta kulübe sessiz kaldı! Yedekten gelenler etki gösteremedi

Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Beşiktaş'ta, yedek kulübesinden gelen oyuncuların katkısı sınırlı kaldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta yedekten gelen futbolculardan yalnızca 2 gol bulabildi.

11 Ekim 2025 Cumartesi 08:27
Beşiktaş'ta kulübe sessiz kaldı! Yedekten gelenler etki gösteremedi
Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Beşiktaş'ta kulübe zafiyeti dikkat çekti. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolcularından yeterince skor katkısı alamadı. Siyah-Beyazlılar'da kenardan gelen oyuncular yalnızca 2 gol kaydetti. Beşiktaş oynadığı 7 lig maçında 13 puan toplarken, rakip ağları 12 kez sarstı. Kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Kartal'ın kaydettiği 12 golün 10'unu müsabakalara 11'de başlayan futbolcular attı.

CENGİZ'DEN 3 PUANLIK GOL

Başakşehir maçının 73. dakikasında Rafa Silva'nın yerine oyuna giren Cengiz, uzatma dakikalarında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. 3-1 kazanılan Göztepe maçında da Jota Silva kulübeden gelip, uzatmada 3. golü attı. Beşiktaş sadece ilk hafta Solskjaer'le 5 oyuncu değişikliğini Eyüp maçında kullandı. Sonraki 6 müsabakada ise Teknik Direktör Sergen Yalçın, 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamından hiçbir maçta yararlanmadı. Yalçın; Alanyaspor, Başakşehir, Kayserispor maçlarında 3'er, Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray mücadelelerinde de 4'er oyuncu değiştirdi.

