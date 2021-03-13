Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

AA 13 Mart 2021 Cumartesi 14:40 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:40

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Dün ligde oynanan Medipol Başakşehir maçında görev yapan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrasında çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı oyuncular yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.