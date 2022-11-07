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Spor

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda evinde Serik Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

DHA7 Kasım 2022 Pazartesi 19:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda 9 Ekim Çarşamba günü sahasında Serik Belediyespor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Antrenman, yan top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

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