Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda 9 Ekim Çarşamba günü sahasında Serik Belediyespor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Antrenman, yan top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.