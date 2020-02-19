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Spor

Beşiktaş'ta Ljajic şoku

Sırp oyuncu hastanede serum tedavisi görüyor...

DHA19 Şubat 2020 Çarşamba15:09 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:09

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile serum ve antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın 11:30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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