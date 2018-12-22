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Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine Victor Guzman!

İspanyol Ideal Digital'e göre Beşiktaş, Atletico Madrid'in peşinde olduğu 23 yaşındaki 10 numara Victor Guzman için kulübü Pachuca'ya teklif sundu. Kabul edilirse Adem Ljajic ayrılacak.

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Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Önümüzdeki dönemde genç oyunculara yöneleceklerini açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın tam da bu idealine uygun bir dedikodu İspanya'dan geldi.

İspanyol Ideal Digital'in iddiasına göre siyah-beyazlıları Atletico Madrid'in bir süredir görüşme halinde olduğu 23 yaşındaki Victor Guzman için kulübü Pachuca'ya teklif sundu.

16 maçta 9 gol ve 5 gol atan Meksikalı 10 numara için siyah-beyazlıların Atletico'dan daha ısrarcı olduğunun üzerinde duruldu..Beşiktaş bu transferi yaparsa, kiralık Ljajic'i Torino'ya geri gönderecek.

(Takvim)

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