Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine Victor Guzman!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Önümüzdeki dönemde genç oyunculara yöneleceklerini açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın tam da bu idealine uygun bir dedikodu İspanya'dan geldi.

İspanyol Ideal Digital'in iddiasına göre siyah-beyazlıları Atletico Madrid'in bir süredir görüşme halinde olduğu 23 yaşındaki Victor Guzman için kulübü Pachuca'ya teklif sundu.

16 maçta 9 gol ve 5 gol atan Meksikalı 10 numara için siyah-beyazlıların Atletico'dan daha ısrarcı olduğunun üzerinde duruldu..Beşiktaş bu transferi yaparsa, kiralık Ljajic'i Torino'ya geri gönderecek.

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