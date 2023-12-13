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  • Beşiktaş'ta Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu! 7 eksik var
Spor

Beşiktaş'ta Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu! 7 eksik var

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Lugano ile karşılaşacağı maçın kadrosu belli oldu.

IHA13 Aralık 2023 Çarşamba 14:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu! 7 eksik var
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son maçında Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın TSİ 23.00'te İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda mücadele edecek. Avrupa kupalarına geçtiğimiz haftalarda veda eden siyah-beyazlılar, prestij maçına çıkacak. Bu müsabaka öncesi kamp kadrosu da belli oldu. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes, besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Ante Rebic ile bireysel çalışmalarını sürdüren Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç kafilede yer almadı.

Kadroda kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana ve Eric Bailly de yer almadı.

Beşiktaş'ta, Lugano maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy."

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