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Spor

Beşiktaş'ta Lugano mesaisi bugün de devam etti

UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş bu karşılaşmanın hazırlılarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı kafile yarın İsviçre'ye uçacak ve son antrenmanını maçın oynanacağı sahada yapacak.

IHA12 Aralık 2023 Salı 17:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Lugano mesaisi bugün de devam etti
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine gidecek. Siyah-beyazlılar, Lugano mücadelesinin hazırlıklarını, yarın TSİ 20.00'de maçın oynanacağı statta ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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