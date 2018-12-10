Beşiktaş'ta Malmö zirvesi

ZİHNİNİZİ BOŞALTIN

CUMA günü Alanya’da 2 puan bırakan Beşiktaş, 4 günde çıkacağı iki karşılaşmayı düşünüyor. Kartal, 13 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde İsveç’in Malmö takımını, 16 Aralık Pazar günü ise ligde 3 maçtır kazanan Trabzonspor’u ağırlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş dün “zihninizi boşaltın, dinlenin öyle gelin” dediği takıma izin verirken kendisi yardımcılarıyla birlikte Ümraniye’ye kapanarak “Sezonun en zor maçı” olarak gördüğü Malmö’yü etüt etmeye başladı.

İKİ KEZ DİREKTEN DÖNDÜK

SEZONA UEFA Avrupa Ligi’nde final parolasıyla giren Kartal, daha eleme turunda kabus görmüş ve Negredo’nun mucizevi golüyle gruplara kalabilmişti. Gruplarda ise işler bir anda sarpa sardı. 5. maçta Sarpsborg deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan ve havlu atmak üzere olan Beşiktaş, 3-2 kazanıp gruptan çıkma şansını sürdürdü. Teknik ekibe iki kez direkten döndüklerini hatırlayan Güneş de bir daha böyle bir sorun yaşamamak için işleri sıkı tutuyor.

ÖNCELİĞİMİZ BU MAÇ

MALMÖ’YE 2-0 yenildikleri ilk maçın ve İsveç ekibinin son Genk maçının görüntülü analizini yapan teknik ekip, rakibin iyi yönlerini ve zaaflarını bugünkü antrenmanda takıma ezberletecek. Futbolcularından Trabzonspor’u değil Malmö’yü düşünmelerini isteyen Güneş’in, “Devler Ligi’nde 2 sezon üst üste iyi işler yapmış takımın Kupa 2’de gruptan çıkamaması kabul edilemez. Malmö maçını kazanmalıyız. Önceliğimiz bu maç. Taraftarımızı daha fazla üzemeyiz” görüşünde olduğu aktarıldı. (Güneş)