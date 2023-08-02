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Spor

Beşiktaş'ta Mattia Caldara harekatı!

Beşiktaş, Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic'in ardından yine aynı ekipte forma giyen Mattia Caldara'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Mattia Caldara harekatı!
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İtalyan basınından yer alan haberde, Beşiktaş'ın Caldara ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlı takımın, 29 yaşındaki stoperin transferi için maliyet araştırmasına başladığı aktarıldı.

MILAN GÖNDERMEK İSTİYOR

Caldara'nın Milan'ın planları arasında olmadığı ve İtalyan ekibinin tecrübeli isimle kesin olarak yollarını ayırmak istediği vurgulandı.

Beşiktaş'ın Caldara'ya olan ilgisinin oyuncu için bir fırsat olduğu ifade edildi. Caldara'nın Beşiktaş'ta, Milan'dan daha fazla maaş kazanabileceği ve hedefi olan bir takımda kariyerine yeniden başlayabileceği kaydedildi.

Milan ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Caldara, son 3 sezonda; Atalanta, Venezia ve Spezia'da kiralık olarak forma giydi.

MATTIA CALDARA KİMDİR?

29 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Mattia Caldara; kariyerinde; Atalanta, Trapani, Cesena, Juventus, Milan, Venezia ve Spezia formalarını terletti.

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