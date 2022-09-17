Beşiktaş'ta Mert Günok ayaklanması! Çileden çıktılar: ''Artık yeter''

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun formsuzluğu sonrası Mert Günok ismi gündeme geldi. Sosyal medyada birçok siyah-beyazlı taraftar Mert Günok'a şans verilmemesine tepki gösterdi.

ERSİN DESTANOĞLU'NDAN BÜYÜK HATA

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu yediği hatalı gol sonrası eleştirilerin hedefi oldu. Bu sezonki formsuzluğu ile dikkat çeken ve 4 maçta 5 gol yiyen genç kaleciye sosyal medyada tepki yağdı.

MERT GÜNOK YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığını atlatan Mert Günok, takımla antrenmanlara katıldı. Mert Günok, Ersin Destanoğlu'nun formsuzluğu sonrası sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı binlerce taraftar tecrübeli kaleciye forma şansı verilmesi için paylaşımlarda bulundu.

İşte Mert Günok için yapılan paylaşımlardan bazıları: