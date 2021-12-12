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Spor

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi temiz sayfa peşinde

Beşiktaş'ın yıldız transferlerinden birisi olan Michy Batshuayi, siyah beyazlı takımda beklentilerin altında kaldı. Belçikalı golcü Kayserispor maçı ile temiz bir sayfa açarak gol sayısını çoğaltmak ve takıma katkı yapmak istiyor.

12 Aralık 2021 Pazar 09:34 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 09:34
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Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon hücum hattındaki performansıyla beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Tecrübeli futbolcu, 16 maçta sadece 4 gol atarak takımın lig ve Avrupa'daki kötü gidişatının en önemli sorumluları arasında yer almıştı. Takımdaki teknik direktör değişimi sonrasında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar dikkat çeken deneyimli isim, bu akşam da Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında en önemli hücum silahı olacak. Batshuayi, atacağı gollerle hem takım hem de kendi için yeni bir temiz sayfa açmayı planlıyor.

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