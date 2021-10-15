Beşiktaş'ta Miralem Pjanic Sporting maçına saklandı

15 Ekim 2021 Cuma 07:41 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 07:41

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlıklar ve hastalıktan dolayı Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Welinton Souza kamp kadrosuna dahil edildi.

Sakatlıkları bulunan Kevin Nkoudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman listede yer almadı. Tedavilerine devam edilen bu isimler dünkü idmana da çıkmadı.

Herhangi bir problemi bulunmayan Fabrice Nsakala da teknik heyetin tercihiyle bu maç özelinde kadro dışında bırakıldı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Altay deplasmanında arka adalesinde yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Sivasspor ve Ajax maçlarını kaçıran Miralem Pjanic'i de Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna almadı. Yalçın, sakatlığı büyük ölçüde düzelen Bosna Hersekli yıldızı maç ve antrenman eksiği yüzünden riske etmek istemedi.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Pjanic'in salı günü Sporting'le İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.

Yıldız futbolcunun kendisini özel olarak bu müsabakaya hazırladığı ve büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacağı aktarıldı.