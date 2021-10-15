İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2021 Cuma / 9 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,1539
  • EURO
    10,6503
  • ALTIN
    529.74
  • BIST100
    1414.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Miralem Pjanic Sporting maçına saklandı
Spor

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic Sporting maçına saklandı

Sakatlıktan yeni çıkan Miralem Pjanic, Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Riske edilmeyen Miralem Pjanic, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Sporting'e karşı sahada olacak.

15 Ekim 2021 Cuma 07:41 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 07:41
ABONE OL

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlıklar ve hastalıktan dolayı Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Welinton Souza kamp kadrosuna dahil edildi.

Sakatlıkları bulunan Kevin Nkoudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman listede yer almadı. Tedavilerine devam edilen bu isimler dünkü idmana da çıkmadı.

Herhangi bir problemi bulunmayan Fabrice Nsakala da teknik heyetin tercihiyle bu maç özelinde kadro dışında bırakıldı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Altay deplasmanında arka adalesinde yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Sivasspor ve Ajax maçlarını kaçıran Miralem Pjanic'i de Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna almadı. Yalçın, sakatlığı büyük ölçüde düzelen Bosna Hersekli yıldızı maç ve antrenman eksiği yüzünden riske etmek istemedi.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Pjanic'in salı günü Sporting'le İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.

Yıldız futbolcunun kendisini özel olarak bu müsabakaya hazırladığı ve büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacağı aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.