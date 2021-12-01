Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten kötü haber

1 Aralık 2021 Çarşamba 15:46 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:46

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden, Pjanic'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"