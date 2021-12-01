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Spor

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten kötü haber

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in sol uyluk üst kısmında tendinit saptandığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

1 Aralık 2021 Çarşamba 15:46 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:46
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Beşiktaş, Miralem Pjanic'in sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden, Pjanic'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"

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