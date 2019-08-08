Beşiktaş'ta Mirin ile yollar resmen ayrılıyor
Beşiktaş'ta Adriano, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'den sonra Isimat Mirin'le yolları ayrılıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Fransız savunmacıya 'Kulüp bul' dedi.
Siyah-beyazlı yönetim, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlı takımda Adriano, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile yollar ayrılmıştı. Beşiktaşlı idareciler, geçen sezon devre arasında PSV Eindhoven'dan kadroya katılan Fransız stopere "Kulüp bul" dedi.
Mirin'in evini boşaltmaya başladığı öğrenildi.
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