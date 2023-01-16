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Spor

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları başladı.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 20:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı mesaisi başladı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

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