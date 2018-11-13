Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, Vagner Love ve Cyle Larin gözden çıkarıldı

Zaman zaman süre alıp dikiş tutturamayan Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Vagner Love’ın üçünün de transfer listesine ekleneceği belirtildi. Yönetimin, Kanadalı Larin için Spor Toto Süper Lig’den gelebilecek kiralama önerilerine de sıcak bakabileceği konuşuluyor.

(Fanatik)