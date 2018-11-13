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Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, Vagner Love ve Cyle Larin gözden çıkarıldı

Beşiktaş’ta bu sezon istikrar konusunda 1 numaralı sorunun yaşandığı forvet hattında Ocak ayında bir operasyon planlanıyor.

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Zaman zaman süre alıp dikiş tutturamayan Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Vagner Love’ın üçünün de transfer listesine ekleneceği belirtildi. Yönetimin, Kanadalı Larin için Spor Toto Süper Lig’den gelebilecek kiralama önerilerine de sıcak bakabileceği konuşuluyor.

(Fanatik)

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