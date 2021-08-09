9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:37 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:37

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci yaşanıyor. Geçen sezon lig ve kupada şampiyon olan Beşiktaş'a 8 gol 18 asistlik performansıyla katkı sağlayan Ghezzal, yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

Leicester City ile Cezayirli yıldız için 3 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, kısa sürede resmi açıklamaları da yapacak.

29 yaşındaki futbolcunun 10 Ağustos Salı günü 14:00'da İstanbul'da olması ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Sözleşmenin 3+1 yıllık olması planlanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın taktik sisteminde çok önem verdiği Ghezzal konusunda acele edilmesi de istendi. Pazarlık süresi bu nedenle kısa tutuldu ve transfer lige yetiştirildi.

Zira takımda Alex Teixeira ve Adem Ljajic'in hazır olmaması nedeniyle Sergen Yalçın, Ghezzal'in bir an evvel kadroya katılmasını istedi.

Ligin ilk haftasında 13 Ağustos Cuma günü Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Kartal'da takımını henüz hazır görmeyen Yalçın, Ghezzal'e direkt olarak ilk 11'de forma vermeyi hesaplıyor.