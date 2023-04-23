Beşiktaş'ta Nathan Redmond parlıyor

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Nathan Redmond gollerine dün Ümraniyespor karşısında da devam etti.

İngiliz futbolcu bu sezon siyah beyazlı takımda iki farklı performansa imza attı.

SON 5 HAFTADA COŞTU

İlk 17 karşılaşmada skor yönünden takıma fazla katkısı olmayan Redmond 1 gol atarken, 2 de asist yapmıştı. Ancak siyah beyazlı futbolcu son 5 haftada adeta coştu. 3-1'lik İstanbulspor, 4-2'lik Fenerbahçe ve 3-1'lik Giresunspor maçında birer gol attıktan sonra Trabzınspor maçını boş geçen Redmond dün de fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe derbisinde ayrıca 3 asist yapan Beşiktaşlı futbolcu son 5 karşılaşmada 4 gol 3 asistle oynadı.

10 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon siyah beyazlı forma altında 5 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Redmond, toplamda 10 gole katkı verdi.

Beşiktaş, İngiliz starın gol ya da asist katksısı verdiği 7 karşılaşmayı da kazandı.