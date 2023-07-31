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Spor

Beşiktaş'ta Nino mesaisi! Pazarlıklar devam ediyor

Beşiktaş'ın Nino ısrarı devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, Fluminenseli stoper için yeni bir teklif yaptı. Transferi bitirme konusunda kararlı olan siyah beyazlı yönetim şartları zorlayacak. İşte detaylar...

Sabah31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Nino mesaisi! Pazarlıklar devam ediyor
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Transferleri arka arkaya açıklamaya başlayan Beşiktaş, stoper adayları arasında listenin üst sıralarında olan Nino'dan da vazgeçmiyor.

TAKSİT - PEŞİN PAZARLIĞI

Daha önce oyuncunun kulübü Fluminense ile masaya oturan siyah beyazlı kulüp, rakam artırması cevabı almıştı. Diğer yandan 26 yaşındaki savunmacının menajeriyle de görüşülmüş ve büyük oranda anlaşılmıştı. Şimdi Nino'nun transferini tamamen bitirmek için tekrar kolları sıvayan Beşiktaş yönetiminin yeni bir rakam önerisinde bulunduğu belirtildi. Bunun da ilk etapta 4 milyon euro, sonrasında oyuncunun oynama süresi ve başarılara göre 3 milyon euro daha ödeme şeklinde olduğu kaydedildi. Fakat Brezilya kulübünün de 7 milyon euro'yu peşin olarak talep ettiği gelen haberler arasında.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Taraflar arasında sıkı pazarlıkların sürdüğü konuşuluyor. Brezilya basınında ise 1.88 boyundaki Nino'nun Türkiye'ye sıcak baktığı yazılıyor. Sambacı'nın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2024'te sona eriyor.

NINO KİMDİR?

Futbola Criciuma'nın altyapısında başlayan Nino, Ocak 2020'de Fluminense'ye 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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