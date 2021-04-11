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Spor

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup isyan etti! ''Yazık günah!''

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Erzurumspor'u yendikleri karşılaşmanın ardından maçın oynandığı zemine eleştiri getirdi. Özyakup zemin için, 'Yazık günah, bugün Cenk'e oldu, yarın öbür gün başkasına.' dedi.

11 Nisan 2021 Pazar 21:34 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 21:34
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenerek şampiyonluk yarışında bir adım daha atan Beşiktaş'ta keyifler Cenk Tosun'un sakatlığıyla kaçtı. Sezonu kapatan milli futbolcunun takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup da maç sonunda yayıncı kuruluşta Kazım Karabekir Stadı'nın zeminine tepki gösterdi.

Oğuzhan Özyakup'un sözleri şöyle;

"Erzurum tamam soğuk, kar yağıyor. Dünyada sadece Erzurum soğuk değil, bildiğiniz taşta oynadık. Statta ısıtma var mı, yoksa neden yok? Yazık günah, bugün Cenk'e oldu, yarın öbür gün başkasına. Anlıyoruz ama başka ülkelerde de yeterince soğuk şehirler var ama zeminler iyi. Isıtma varsa neden kullanılmıyor, yoksa neden yok? Bu bilmediğimiz bir sıkıntı değil. Zemin taş.

Hepimiz dedik maçtan önce, zemin çok sert diye. Islatılmasını istedik, kabul edilmedi. Aldığımız 3 puana elbette sevindik ama soyunma odasında ses yok, Cenk sakatlandığı için. Biz şimdi bir gün dinlenip tekrar başlayacağız."

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