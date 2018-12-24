Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sabırları taşırdı

Bu sezon gösterdiği performans nedeniyle tribünlerin tepkisini çeken Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup son yaptığı hata nedeniyle yönetimin de sabrını taşırdı. Siyah- beyazlı futbolcunun, Kasımpaşa’ya 4-1 yenildikleri maçtan sonra bir gece kulübüne eğlenmeye gitmesi yönetimi kızdırdı.

Süper Lig’de ilk yarının bitmesiyle birlikte oyuncular tatile girse de takım kaptanının ağır bir yenilgiden sonra eğlenmeye gitmemesi gerektiğini dile getiren siyah-beyazlı bazı yöneticilerin, “Zaten taraftarın gözü son dönemde Oğuzhan’ın üzerinde. Böyle zamanlarda hem performansına hem de özel hayatına dikkat etmesi gerekirken, tam aksi yönde davranışlar sergiliyor” diye konuştukları ifade edildi.