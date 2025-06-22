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Spor

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul günü

Beşiktaş Kulübü'nün ertelenen olağanüstü genel kurulu bugün ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak. İşte gündemdeki kritik başlıklar...

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 09:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul günü
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Beşiktaş Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 15 Haziran'da yapılması gereken toplantı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gerçekleştirilemedi. Çoğunluk aranmaksızın 22 Haziran'da düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantısı, saat 10.30'da başlayacak.

Genel kurulda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.

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