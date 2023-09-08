İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2023 Cuma / 23 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8476
  • EURO
    28,7483
  • ALTIN
    1656.5
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul yapılacak
Spor

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul yapılacak

Beşiktaş Kulübü, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na göre tüzüğün uygun hale getirebilmesi için olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.

AA8 Eylül 2023 Cuma 22:08 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul yapılacak
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na göre tüzüğün uygun hale getirebilmesi için 10 Eylül'de çoğunluk sağlanamazsa 17 Eylül'de olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na göre tüzüğün en geç 26 Ekim'e kadar uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulanarak, "Tüzüğümüzün belirtilen tarihe kadar 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na uygun hale getirilmemesi halinde futbol dışındaki branşlarda faaliyetlerimize devam etmemiz imkansız hale gelecektir. Bu doğrultuda kanuna göre yapılması gereken zorunlu değişiklikleri öngören tüzük tadil taslağı hazırlanmış ve hazırlanan taslakla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'uygundur' görüşü alınmıştır." denildi.

Toplantının 10 Eylül'de, çoğunluk sağlanamazsa 17 Eylül'de yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüzük tadili ile ilgili olağanüstü genel kurul toplantısında kongre üyelerimizin onayına sunulacak olan değişiklikler, ilgili kanunun öngördüğü zorunlu değişikliklerdir. Kulübümüzün tüzüğünde yer alan yönetsel hükümlere ilişkin herhangi bir tadilat söz konusu değildir. Kulübümüzün ihtiyaçlarına ve günümüz koşullarına uygun bir tüzük tadilatı için camiamızın talep ve düşüncelerini de kapsayacak Tüzük Tadilat Kongresi, en yakında zamanda gerçekleştirilecektir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.