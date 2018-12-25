Beşiktaş'ta operasyon var! 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor

İLK yarıda büyük hayal kırıklığı yaşayan ve yaşatan Beşiktaş’ta, ikinci yarı için yönetim düğmeye basıyor. Transferde gelecek ve gidecek isimler için geniş çaplı bir operasyon grubu, girişimleri hızlandıracak. Öncelik gideceklerde. Son maçta kadroya alınmayan Love, kesin gönderiliyor. Birçok talibi var ancak en güçlü ihtimalle ülkesine dönecek. Vida’ya hem Monaco hem de West Ham talip. Medel ve Lens için de Ada’dan önemli talipler var. Yönetim bu konuda ekonomik şartların tatmin edici olmasına ve Şenol Güneş’in raporuna göre hareket edecek.

BURAK YILMAZ İŞİ İMKANSIZ GİBİ

Kartal’ın transferde ise önceliği forvet ve stoper. Şu anda pek gündeme gelmese de Everton’da kadroya giremeyen Cenk Tosun’un kiralanması için girişimler var. Burak Yılmaz da yö- netim ve teknik ekibin istediği bir isim ancak taraftarın çok sert tepkisi nedeniyle, bu pek gerçekleşecek gibi durmuyor. Atletico Madrid’de çok fazla şans bulamayan Nikola Kalinic’in de satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde. Bu girişimlerden sonuç alınamazsa başka alternatifler değerlendirilecek.

Güneş işinin başında

FUTBOL Takımı’ndan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş’in görevinden ayrılmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Kavalcı, “Hocamız ile bir araya gelip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Beşiktaş’ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. İkinci yarı takımımızı ayağa kaldıracak hamleler yapacağız” dedi.

(Aksam)